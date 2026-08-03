Adesso è anche ufficiale: Konstantinos Karetsas è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund
Konstantinos Karetsas è ufficialmente un nuovo giocatore del Borussia Dortmund: è arrivato il comunicato ufficiale
Dopo essere sbarcato in Germania ed essersi sottoposto al consueto iter di visite mediche, Konstantinos Karetsas è ufficialmente diventato un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Cercato anche dal Milan nel corso di questo calciomercato, il giovane talento greco ha alla fine optato per la soluzione tedesca come nuova tappa per la sua carriera.
Di seguito il comunicato ufficiale del Borussia Dortmund: "Il Borussia Dortmund ha acquistato dal KRC Genk il talento greco Konstantinos Karetsas, 18 anni. Il giocatore offensivo ha firmato con il BVB un contratto valido fino al 30 giugno 2031".
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