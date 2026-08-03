Futuro Leao, Di Stefano: "Non dico che resterà sicuramente al Milan, ma la permanenza in rossonero è ora un'ipotesi. Ha detto no alla Turchia"

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Secondo il giornalista Di Stefano di Sky, la permanenza di Rafael Leao al Milan è ora un'ipotesi. Il portoghese ha detto alla Turchia

Peppe Di Stefano, in collegamento a SkySport24, sta seguendo da vicino il Milan durante la tournée australiana e in merito al futuro di Rafael Leao ha dichiarato: "Spiragli che Leao possa restare al Milan? Secondo me sì, è un'ipotesi concreta. Non so se si realizzerà, ma rispetto a quando ha dichiarato settimane fa di voler lasciare il Milan il mood è cambiato. Questa è la mia percezione. Leao ha chiuso le porte alla Turchia, dunque non prende in considerazione né Fenerbahçe, né Galatasaray.

Il Milan, da parte sua, invece, non prende in considerazione offerte in prestito e lo vende per almeno 40-45 milioni di euro. Con Amorim e il suo staff sembra esserci un buon feeling, a Leao piace il suo gioco offensivo. Io non dico che resterà sicuramente al Milan, ma la permanenza in rossonero è ora un'ipotesi. Fino a pochi giorni sembravano non esserci dubbi sul suo addio. In ritiro si sta vedendo un Leao molto sorridente".