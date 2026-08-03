Milan, mercato fermo in attesa delle cessioni. Altro no del Milan al Fenerbahçe per Leao in prestito

Milan, mercato fermo in attesa delle cessioni. Altro no del Milan al Fenerbahçe per Leao in prestitoMilanNews.it
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Oggi alle 13:50Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi
Il mercato in entrata del Milan è bloccato perchè prima i rossoneri devono fare delle cessioni. Leao sempre nel mirino di Fenerbahçe e Galatasaray

Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia Uno, il mercato in entrata del Milan è attualmente fermo perchè prima i rossoneri devono fare delle cessioni. Rafael Leao è sempre nel mirino di Fenerbahçe e Galatasaray. Il club giallonero ha fatto una nuova proposta per un prestito con diritto d riscatto, ma dal Diavolo è arrivato un nuovo no perchè vuole la cessione del portoghese solo a titolo definitivo

Per quanto riguarda la cifra che chiede il Milan per il cartellino di Leao, i rossoneri vogliono 50 milioni di euro di base fissa più bonus per arrivare a circa 60 milioni. Il giocatore pretende invece un ingaggio a doppia cifra. Senza le cessioni, non potrà sbloccarsi il mercato in entrata della società di via Aldo Rossi.