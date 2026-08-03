Bianchin avverte: "L'ipotesi che Rafa rimanga al Milan è concreta, ma apre questioni non banali"

vedi letture

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan.

Luca Bianchin, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Rafael Leao, attaccante portoghese del Milan: "Al momento, l’ipotesi che Rafa rimanga al Milan è concreta ma apre questioni non banali. Il contratto è in scadenza tra due anni e l’ultimo rinnovo è stato molto complicato, risolto solo dopo mesi di negoziazioni. Il Milan così rischierebbe di vedere il suo valore abbassarsi ancora tra un anno, quando sarà a dodici mesi dalla scadenza. Il rapporto con Amorim poi è tutto da scoprire. Rafa con i due allenatori portoghesi, Fonseca e Conceiçao, non è stato particolarmente buono. È andata meglio con Pioli e, almeno nella prima metà della stagione, con Allegri.

Amorim, insomma, lo dovrà testare e le ultime da Perth dicono che c’è una possibilità di vedere per qualche minuto sia Rafa sia Gonçalo Ramos mercoledì contro l’Inter. Nel caso, sarà interessante capire come si troverà Leao nel 3-4-2-1, in cui dovrebbe giocare dietro il suo amico portoghese. Rispetto al 4-2-3-1 (o 4-3-3) a cui è abituato in nazionale, ci sono differenze: dovrà giocare meno sull’esterno, più da seconda punta. Nel frattempo, il Milan aspetta. Che cosa? Una offerta di agosto del Fenerbahçe, un’accelerazione del Galatasaray o chissà, una sorpresa araba. Trenta giorni nel mercato sono una vita".