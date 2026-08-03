Lazio su Santi Gimenez: nuovi contatti con l'agente ma operazione difficile
MilanNews.it
Alfredo Pedullà racconta dell'interesse sempre vivo della Lazio per Santiago Gimenez del Milan
Il futuro di Santiago Gimenez non è ancora deciso. Il messicano è a Milanello, e non per la squadra in Australia, per recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata nell'ultima partita del Mondiale giocata col Messico. Il numero 7 rossonero viene da un periodo decisamente negativo: l'ultimo gol in campionato risale a maggio 2025.
L'ex Feyenoord attira comunque interesse: riporta Alfredo Pedullà su X che la Lazio è tornata a muoversi per l'attaccante del Milan. Gimenez è un profilo estremamente gradito a Gennaro Gattuso: la trattativa non è semplice, ma ci sono dei contatti con l'agente di Santi.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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