Lazio su Santi Gimenez: nuovi contatti con l'agente ma operazione difficile

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Alfredo Pedullà racconta dell'interesse sempre vivo della Lazio per Santiago Gimenez del Milan

Il futuro di Santiago Gimenez non è ancora deciso. Il messicano è a Milanello, e non per la squadra in Australia, per recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata nell'ultima partita del Mondiale giocata col Messico. Il numero 7 rossonero viene da un periodo decisamente negativo: l'ultimo gol in campionato risale a maggio 2025.

L'ex Feyenoord attira comunque interesse: riporta Alfredo Pedullà su X che la Lazio è tornata a muoversi per l'attaccante del Milan. Gimenez è un profilo estremamente gradito a Gennaro Gattuso: la trattativa non è semplice, ma ci sono dei contatti con l'agente di Santi.