Ramazzotti racconta: "Anche i compagni di squadra hanno tifato perché Modric rinnovasse"

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Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric, quasi 41enne centrocampista croato del Milan.

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric, quasi 41enne centrocampista croato del Milan: "Durante le vacanze Modric si è tenuto costantemente in allenamento: i giri del motore... del suo fisico li ha solo abbassati, ma non si è arrugginito. Altrimenti non sarebbe quel super professionista che il 9 settembre festeggerà 41 anni ancora in campo e che ha vinto sei volte la Champions. Il 6 ottobre dirà ufficialmente addio alla nazionale nella gara di Spalato contro la Spagna che è valida per la Nations League, poi si dedicherà solo alla maglia rossonera con il sogno di vincere un altro trofeo, il numero 35 della sua carriera. Sarebbe la chiusura del cerchio visto che da bambino Luka tifava per il Milan.

Amorim ha spinto molto per averlo e durante la conferenza stampa di presentazione aveva svelato il suo corteggiamento al campione di Zara. Appena arrivato a Perth ha rincarato la dose: "La sua esperienza farà crescere i giovani, e sarà fondamentale nel nostro percorso di crescita. Vogliamo basare il nostro gioco sul possesso del pallone e se c’è una persona al mondo che può essere davvero utile nella gestione del possesso, quella è Luka". Le sue parole dunque hanno fatto breccia nel cuore di Modric che comunque si era già convinto che andare avanti un’altra stagione fosse la scelta più giusta. Così sono felici anche i compagni che hanno tifato perché rinnovasse. Adesso il Pallone d’Oro che ha vinto nel 2018 resterà in mostra nel museo di Casa Milan, dove è stato messo qualche mese. Si tratta di un prestito temporaneo... fatto con il cuore: il croato infatti ha voluto così ringraziare il popolo rossonero che ha trasformato la sua maglia nella più venduta in assoluto negli store ufficiali e on line".