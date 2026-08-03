Calciomercato MN - Galatasaray in pressing per Leao: destinazione gradita e situazione in evoluzione

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Il futuro di Leao è ancora tutto da scrivere. Avanza il Galatasaray nelle preferenze. Il Fenerbahçe però non intende mollare.

Rimane, va via o forse no. Il futuro di Rafa Leao è ancora tutto da scrivere. Le puntate precedenti raccontano di un portoghese desideroso di provare una nuova esperienza al di fuori del mondo rossonero, e di un Milan non riluttante nel lasciarlo andare. Offerte arrivate? Zero. Nessun top club europeo ha cercato concretamente il calciatore portoghese: le uniche manifestazioni di interesse arrivate sono quelle dei due maggiori club turchi: Fenerbahce e Galatasaray.

FUTURO LEAO, L'INTERESSE DEL GALATASARAY E IL FENER IN DISCESA

Apprende la redazione di MilanNews.it che, in questi giorni di tanto clamore mediatico che arriva da Istanbul, è il Galatasaray il club maggiormente in pressing per Leao. Il club che ha spesso fatto la spesa in Serie A, ha un'arma in più da giocarsi, che ha un nome e un cognome: Victor Osimhen è amico di Leao e può dare a Rafa feedback positivi sulla sua esperienza in Turchia. In questo momento, sul borsino del gradimento, è in discesa il Fenerbahçe, anche se va detto che non si è chiamato fuori dalla corsa a Leao, nonostante le voci su un possibile interessamento per Ismaila Sarr del Crystal Palace.

Come abbiamo ricordato più volte e come abbiamo potuto verificare negli ultimi minuti, non ci sono ancora offerte ufficiali sulla scrivania del Milan, che ha fatto una richiesta ben precisa ovvero una cessione a titolo definitivo per una cifra complessiva di 60 milioni. Si attendono movimenti concreti tra i club per poi vedere come andrà a finire.

di Pietro Mazzara.