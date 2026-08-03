Pellegatti e la suggestione Mastantuono: "Potrebbe venire in prestito, magari con una formula particolare"

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Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube fornendo aggiornamenti sull'interesse del Milan per Nwaneri.

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube fornendo aggiornamenti sull'interesse del Milan per Nwaneri: “Ethan Nwaneri è un giocatore dell’Arsenal 2007. Viene ritenuto uno dei trequartisti più talentuosi oggi in Europa. Nella scorsa stagione non aveva tanto spazio all’Arsenal ed è stato prestato - su richiesta di De Zerbi - al Marsiglia. Caso vuole che appena sia arrivato in Francia De Zerbi se ne sia andato, e quindi il giocatore si è ritrovato spiazzato: sono stati sei mesi non fruttiferi per la sua crescita. Adesso qual è la situazione? L’Arsenal ad oggi deve ancora decidere se mandarlo in qualche altra squadra o come gestire il futuro di questo giocatore. Ma l’Arsenal vorrebbe, e sta già parlando in questo senso - i colloqui ci sono stati e sono in stato avanzato - con il Lipsia. Il Lipsia accetterebbe quello che l’Arsenal vorrebbe: 35-40 milioni. Lasciarlo lì (al Lipsia, ndr) un anno, magari un altro anno, e poi ricomprarlo a 55-60 milioni.

Questo è quello che è successo un po’ con Brahim Diaz, che aveva la recompra dopo due anni e il Real Madrid poi l’ha ripreso. La stessa cosa vorrebbe fare l’Arsenal. Portare a casa 35-40 milioni, fra due anni riprenderlo 55-60 milioni. Come si pone il Milan in questa situazione? Gordon Stipic, l’agente di Calhanoglu, è anche l’agente di Nwaneri. Contatti col Milan ci sono stati. Il Milan non lo vuole in prestito secco ed è d’accordo con l’Arsenal. Bisogna vedere se il Milan è disposto ad accettare la richiesta dell’Arsenal: pagarlo 35-40, con la recompra fissata tra due anni, fissata a 55-60. Il Milan ha avuto qualche contatto con l’Arsenal e deve capire se in questa situazione deve capire se affondare il colpo o no. Però mentre Mastantuono potrebbe venire in prestito, magari con una formula particolare, se l’Arsenal insiste con questi 35-40 è chiaro che il Milan debba attendere la cessione di Leao”.