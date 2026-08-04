La commemorazione del Senato della Repubblica per Don Mazzi e Franco Baresi

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Il Presidente del Senato Ignazio Maria La Russa, con un discorso in Senato, ha commemorato Don Antonio Mazzi e Franco Baresi, entrambi scomparsi nei giorni scorsi. Questo il suo discorso:

“Lo scorso 31 luglio ci hanno lasciato due persone che, ciascuno nel proprio campo, hanno fatto qualcosa di veramente significativo. Don Antonio Mazzi, lo ricordate? Morto a 96 anni. È stato un prete coraggioso e capace di comunicare anche nelle reti televisive, ma soprattutto di fare per i più deboli, per i giovani, per i tossicodipendenti, per coloro che avevano bisogno di un qualcosa di più. Lui diceva che le case non si costruiscono con i mattoni, ma con gli amici. Credo che sia stato il suo modo di interpretare la sua missione, ovvero aiutare i più deboli sempre col sorriso, così come noi vogliamo ricordarlo. Accomuno a lui un’altra figura che lascia un ricordo indelebile in tutt’altro campo, ma anche lui ha dato gioia e amore agli italiani, agli amanti dello sport. Parlo di Franco Baresi. Lo ricordiamo come un campione mai sopra le righe. Un campione della Nazionale più che del suo club, anche del suo club. Naturalmente ha vinto di tutto. Si è sempre imposto più con l’esempio che con le parole, più con gli sguardi che con le azioni. In onore di Beckenbauer lo chiamarono Kaiser, perché somigliava ed era alla stessa altezza di Franz Beckenbauer che, come lui, reinventò il ruolo di libero nel calcio. Ma la sua memoria ci accompagna ed è di grande passione per tutti coloro che sanno che il calcio può unire, e tutte le figure che possono unire nel calcio sono figure grandi come lo è stato Franco Baresi”.