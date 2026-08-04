Mercato Milan: Leao resta in uscita, ma ad oggi non ci sono offerte. Il Porto su Gimenez, l'Aston Villa pronto a mollare Estupinan

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato alcuni aggiornamenti sul Gimenez, Leao ed Estupinan che potrebbero lasciare il Milan

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul mercato in uscita del Milan:

MERCATO MILAN IN USCITA: IL PORTO HA CHIESTO INFORMAZIONI SU GIMENEZ

"Il Porto si è informato sulle condizioni di uscita di Gimenez, ma soprattutto il tecnico Farioli è un suo grande estimatore. Ad oggi non c'è ancora una trattativa vera e propria tra Porto e Milan, ma sicuramente Gimenez è in uscita. Anche lo stesso giocatore messicano sa di essere sul mercato. Farioli lo vorrebbe al Porto e ci sarebbero anche già stati dei contatti diretti tra il tecnico dei portoghesi e lo stesso Gimenez. Bisogna capire se il Porto presenterà un'offerta ufficiale per Gimenez. Mancano ancora dei passaggi, ma è sicuramente una pista da seguire".

MERCATO MILAN IN USCITA: LEAO RESTA IN USCITA, MA PER ORA NON CI SONO OFFERTE

"Leao ha detto che vuole andare via, il Milan lo sa e lo valuta 50-60 milioni, ma la verità è che non ci sono offerte. Ci devono essere delle opportunità e delle condizioni. Poi adesso è il gioco delle parti dire che Leao è felice e motivato al Milan come ha fatto Amorim, ma bisogna se è vero che Leao è felice e motivato di restare in rossonero. Ovviamente il mercato e le eventuali offerte che arriveranno condizioneranno questa situazione, ma Leao resta in uscita. Ad oggi la Turchia non è una priorità per Leao, potrebbe diventare una priorità se gli dovessero offrire un super ingaggio. Vedremo se quel tipo di offerte arriveranno e vedremo anche se ci saranno offerte che soddisferanno il Milan che valuta Leao 50-60 milioni di euro. Vedremo se ci saranno club disposti a mettere sul piatto queste cifre".

MERCATO MILAN IN USCITA: SALTA ESTUPINAN-ASTON VILLA? INGLESI SU RUGGERI

"Nelle ultime ore l'Aston Villa sta premendo per arrivare ad un accordo con l'Atletico Madrid per Ruggeri che è in uscita dal club spagnolo. Qualche squadra italiana si era fatta avanti per l'ex Atalanta, però senza grande convinzione. Questo trasferimento può bloccare definitivamente il passaggio di Estupinan all'Aston Villa, perchè come sappiamo Amorim ha bloccato la partenza dell'ecuadoriano con i Villans che si sono stancati e hanno virato su Ruggeri".