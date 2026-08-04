Il Porto accelera per Gimenez: Farioli vuole il messicano in Portogallo

Il Porto accelera per Gimenez: Farioli vuole il messicano in Portogallo
Oggi alle 16:00Calciomercato Milan
di Lorenzo De Angelis
Il Porto rappresenterebbe una pista concreta per Santiago Gimenez, ma per il momento non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale al Milan

Il Porto rappresenta una pista concreta per Santiago Gimenez, considerato in uscita dal Milan dopo l'arrivo per oltre 70 milioni di euro di Gonçalo Ramos quest'estate. Francesco Farioli, grande estimatore dell'attaccante, avrebbe già avuto contatti diretti con il giocatore. Al momento, però, non è ancora arrivata un'offerta ufficiale ai rossoneri. 

I portoghesi valutano la formula del prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince il Milan: il club rossonero aprirebbe maggioramente davanti a un obbligo legato a risultati sportivi, come titolo nazionale o qualifacazione in Champions League. Sul messicano resta vigile anche la Lazio di Gennaro Gattuso. 