Il Porto accelera per Gimenez: Farioli vuole il messicano in Portogallo
Il Porto rappresenterebbe una pista concreta per Santiago Gimenez, ma per il momento non è arrivata ancora nessuna offerta ufficiale al Milan
Il Porto rappresenta una pista concreta per Santiago Gimenez, considerato in uscita dal Milan dopo l'arrivo per oltre 70 milioni di euro di Gonçalo Ramos quest'estate. Francesco Farioli, grande estimatore dell'attaccante, avrebbe già avuto contatti diretti con il giocatore. Al momento, però, non è ancora arrivata un'offerta ufficiale ai rossoneri.
I portoghesi valutano la formula del prestito con diritto di riscatto, formula che però non convince il Milan: il club rossonero aprirebbe maggioramente davanti a un obbligo legato a risultati sportivi, come titolo nazionale o qualifacazione in Champions League. Sul messicano resta vigile anche la Lazio di Gennaro Gattuso.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Pellegatti e la suggestione Mastantuono: "Potrebbe venire in prestito, magari con una formula particolare"
Primo PianoL'ultimo saluto al Capitano. Rebus Leao: cosa sta succedendo. I rinforzi sul mercato...di Antonio Vitiello
Le più lette
2 Amorim: "Se dovessimo iniziare la stagione con questa squadra, saremo competitivi in ogni partita"
4 Può saltare definitivamente la cessione di Estupinan. Moretto: "L'Aston Villa ha virato su Ruggeri"
Primo Piano
Pietro MazzaraPrimo PianoDietro il silenzio Ibra: la motivazione. Curva Sud intitolata a Baresi: si faccia subito. Calciomercato: permane lo stallo
Filippo GalliL'anticipo di Galli - Grazie di tutto Franco. Per sempre il nostro Capitano. Riposa in pace
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com