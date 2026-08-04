Futuro Leao, Moretto: "La Turchia non è ad oggi una priorità, ma potrebbe diventarlo se gli dovessero offrire un super ingaggio"

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L'esperto di mercato Matteo Moretto ha dato alcuni aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao che resta in uscita dal Milan

Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha dato questi aggiornamenti sul futuro di Rafael Leao: "Leao ha detto che vuole andare via, il Milan lo sa e lo valuta 50-60 milioni, ma la verità è che non ci sono offerte. Ci devono essere delle opportunità e delle condizioni. Poi adesso è il gioco delle parti dire che Leao è felice e motivato al Milan come ha fatto Amorim, ma bisogna se è vero che Leao è felice e motivato di restare in rossonero. Ovviamente il mercato e le eventuali offerte che arriveranno condizioneranno questa situazione, ma Leao resta in uscita.

Ad oggi la Turchia non è una priorità per Leao, potrebbe diventare una priorità se gli dovessero offrire un super ingaggio. Vedremo se quel tipo di offerte arriveranno e vedremo anche se ci saranno offerte che soddisferanno il Milan che valuta Leao 50-60 milioni di euro. Vedremo se ci saranno club disposti a mettere sul piatto queste cifre".