Gimenez sulla lista di Gattuso: ma la Lazio non può permettersi nemmeno l'obbligo di riscatto
La Lazio ha la necessità di trovare un nuovo centravanti. Senza più Immobile e Castellanos che hanno in qualche modo sostenuto il peso offensivo biancoceleste negli ultimi anni, la formazione capitolina necessita di una punta. Il nuovo allenatore Rino Gattuso ha già espresso le sue preferenze e in cima a questa lista c'è Santiago Gimenez, centravanti in uscita dal Milan ma al momento infortunato e dunque al lavoro a Milanello per recuperare quanto prima. Anche in base ai tempi di recupero, il club rossonero deciderà come e se venderlo.
GATTUSO VUOLE GIMENEZ MA LA LAZIO NON PUÒ PERMETTERSELO
Al momento il sogno della Lazio di prendere Gimenez rimane proibito. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, infatti, i biancocelesti non possono permettersi il messicano per una questione di formule d'acquisto. Il calciatore costa almeno 20 milioni e il Milan vuole cederlo a titolo definitivo: da Casa Milan, dunque, possono accettare eventualmente un obbligo di riscatto. La Lazio da questo punto di vista nonpuò dare garanzie e metterebbe sul piatto solamente un diritto di riscatto. Troppo poco e difficile che il Milan accetti, specialmente con il Porto (LEGGI QUI) e altre pretendenti alla finestra.
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