Dalla Turchia: il Galatasaray avrebbe incontrato nuovamente gli agenti di Leao

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Prosegue il pressing del club turco per Rafa Leao. Secondo quanto riportato dal giornalista il Galatasaray avrebbe incontrato oggi gli agenti di Rafa Leao

Notizie di mercato che arrivano direttamente dalla Turchia. Il collega turco Yajiz Sabuncuoglu ha scritto poco fa un post sul proprio account "X" In merito al futuro di Rafael Leao. Sul portoghese ci sarebbe il forte pressing del Galatasaray, ad oggi unico vero club interessato al portoghese. Secondo quanto riportato dal giornalista turco, il Galatasaray avrebbe incontrato oggi gli agenti di Rafa Leao.

Si aprirebbe quindi uno spiraglio sulla partenza del portoghese, oggi regolarmente in gruppo squadra di Amorim e disponibile domani alle 13.00 a scendere in campo nell'amichevole contro l'Inter a Perth.