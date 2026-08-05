Capuano riassume il derby: "Meglio il Milan all'inizio, lunga fase centrale nerazzurra e poi recupero rossonero"

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Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando l'1-1 tra Milan e Inter in amichevole a Perth, in Australia.

Giovanni Capuano, giornalista, si è così espresso su Panorama commentando l'1-1 tra Milan e Inter in amichevole a Perth: "Inter e Milan non si fanno male, un gol per uno e derby dall'altra parte del mondo e a inizio agosto che va in archivio con un pareggio non indimenticabile. A Perth si sono divertiti soprattutto gli oltre cinquantamila accordi per vedere la stracittadina versione estiva. Bel colpo d'occhio (sei mesi fa qui si sarebbe dovuto disputare il match di campionato tra Milan e Como) per una sfida sostanzialmente divisa in tre parti: meglio il Milan all'inizio, lunga fase centrale nerazzurra con il vantaggio di Dimarco e poi recupero rossonero impreziosito dal rigore del pari guadagnato e firmato da Nkunku".

TABELLINO MILAN-INTER 1-1

Marcatori: Dimarco 53', Nkunku 84' (R)

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez (dal 71' Provedel); Pavard (dal 76' Bovio), Bisseck (dal 95' Mosconi), Bastoni (dal 71' Augusto); Diouf (dal 71' Luis Enrique), Barella (dal 71' Calhanoglu), Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński (dal 71' Frattesi), Dimarco (dall'80' Maye); Esposito (dal 71' Bonny), Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Marello; Sučić, Topalović. All.: Chivu.

Arbitro: Keevers (AUS).