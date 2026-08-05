Nicoletti sul mercato del Milan e non solo: "Vedo le altre big che vanno a rallentatore"

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Costantino Nicoletti ha toccato i più importanti temi d'attualità legati al calciomercato di Serie A

Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, Costantino Nicoletti ha parlato non solo del calciomercato della Fiorentina, prossima a chiudere Mastantuono, ma anche delle altre big della Serie A che sembrerebbero andare un po' a rilento.

Cosa pensa delle altre big in questo calciomercato?

"Vedo le big che vanno al rallentatore. Napoli e Inter non hanno bisogno di grandi ritocchi, bene la Juve ma gli manca ancora un portiere e un difensore centrale, infatti vedo che interessa Lucumì, che può essere un profilo molto valido. Il Venezia si sta muovendo tantissimo, Como ha fatto molto bene e poi vedo comunque che la Serie A è una vetrina per molti giocatori, siamo un campionato-trampolino o per giocatori alla Modric. Però quest'anno vedo meno operazioni ma mi convincono di più, arrivano giocatori che possono dare qualcosa di più al livello del campionato. Si ha ancora poco coraggio sugli italiani e nell'andare a prenderne nelle serie minori. Mi aspetto ancora qualche colpo, soprattutto dalle big".