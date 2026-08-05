Buone sensazioni per l'esordio di Ramos: la pagella a cura di MilanNews.it
Il momento tanto atteso dell'esordio di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan è arrivato poco dopo la mezz'ora di gioco, quando il tecnico Ruben Amorim ha cambiato otto undicesimi della squadra, mandando in campo praticamente tutti i reduci del Mondiale che aveva a disposizione e che ancora non avevano minuti nella gambe in questo pre-campionato. Buone sensazioni destate dallo scampolo di partita, contro il Chelsea ci sarà qualche indicazione in più. Di seguito la pagella di MilanNews.it a cura di Pietro Mazzara.
RAMOS, BUONE SENSAZIONI: LA PAGELLA DI MILANNEWS.IT
Di seguito si riporta la pagella a cura di MilanNews.it su Gonçalo Ramos, a cui è stato dato 6 come voto complessivo: "Prima mezz'ora dal suo arrivo e la sensazione che sia proprio quell’attaccante che serviva. Nella costruzione della manovra ha sempre i radar accesi per vedere se i trequartisti, specie Leao, gli arrivano a supporto"
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