Buone sensazioni per l'esordio di Ramos: la pagella a cura di MilanNews.it

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Gonçalo Ramos, nuovo centravanti del Milan, ha destato buone impressioni nel suo esordio con la maglia del Milan contro l'Inter

Il momento tanto atteso dell'esordio di Gonçalo Ramos con la maglia del Milan è arrivato poco dopo la mezz'ora di gioco, quando il tecnico Ruben Amorim ha cambiato otto undicesimi della squadra, mandando in campo praticamente tutti i reduci del Mondiale che aveva a disposizione e che ancora non avevano minuti nella gambe in questo pre-campionato. Buone sensazioni destate dallo scampolo di partita, contro il Chelsea ci sarà qualche indicazione in più. Di seguito la pagella di MilanNews.it a cura di Pietro Mazzara.

RAMOS, BUONE SENSAZIONI: LA PAGELLA DI MILANNEWS.IT

Di seguito si riporta la pagella a cura di MilanNews.it su Gonçalo Ramos, a cui è stato dato 6 come voto complessivo: "Prima mezz'ora dal suo arrivo e la sensazione che sia proprio quell’attaccante che serviva. Nella costruzione della manovra ha sempre i radar accesi per vedere se i trequartisti, specie Leao, gli arrivano a supporto"

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