Serafini dopo il derby: "Rosa incompleta che ha assolutamente bisogno di interventi sul mercato"

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Il giornalista Luca Serafini dice la sua dopo l'1-1 maturato in amichevole a Perth tra Milan ed Inter questo pomeriggio

Il giornalista Luca Serafini, in un video pubblicato sui canali di Milan Community, ha dato le sue impressioni dopo la partita amichevole di oggi pomeriggio tra Milan ed Inter. A Perth è finita in parità, 1-1, e queste sono le considerazioni a caldo di Serafini:

AMICHEVOLE MILAN-INTER, IL PENSIERO DI LUCA SERAFINI

“C’è una rosa incompleta che ha assolutamente bisogno di interventi sul mercato. Bisognerà capire cosa ne sarà di Leao in primis, di Pulisic in secundis. Bisognerà capire come inserirli nel modulo di gioco che prevederà l’allenatore portoghese, che ha appunto 3 difensori centrali, 4 centrocampisti e 2 trequartisti che tendono ad allargarsi, che creano un modulo che non è un 3-4-3 ma un 3-4-2-1, con questi due giocatori più accentrati alle spalle del centravanti e non larghi. Anche se poi, con l’ingresso di Leao e lo spostamento di Nkunku a destra, qualche cosa di simile al 3-4-3 si è visto. È un modulo che va interpretato bene, Modric era subito in palla. Ha sbagliato un paio di passaggi, ma ha anche ridato un po’ di ordine in mezzo da questo punto di vista.

Ma serve un incontrista, serve un giocatore di rottura. Lo stesso Loftus-Cheek, discreto nel primo tempo, non è un giocatore che fa fase difensiva e dà grandi garanzie in protezione e copertura. Piace molto la personalità di Torriani: è sicuro e tranquillo. La difesa invece ha delle lacune proprie che vanno riviste, sistemate. Spero che Gila dia un aiuto a questa linea finale, perché la linea finale del Milan è quella che più continua ad avere dei blackout che sono gravi. Anche Tomori a Perth non è piaciuto più di tanto”.