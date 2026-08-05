Serginho promuove Amorim: "Ha già capito il Dna del Milan"

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L'ex terzino Serginho promuove il nuovo tecnico del Milan Ruben Amorim

Nella mattinata di oggi, prima dell'amichevole a Perth tra Milan e Inter, la redazione de La Stampa ha proposto sulla sua edizione cartacea un'intervista dell'ex terzino rossonero e brasiliano Serginho. Il giocatore è rimasto molto legato al club e al Diavolo, che rappresenta ancora oggi per Fondazione Milan e con le Legends in giro per il mondo. Nella sua chiacchierata ha parlato anche del nuovo tecnico Ruben Amorim.

AMORIM STA DIMOSTRANDO DI AVER GIÀ CAPITO IL DNA DEL MILAN

Le dichiarazioni di Serghino su Ruben Amorim: "Sta dimostrando di aver già capito il Dna di questo club. Al Milan non basta solamente giocare, non basta solamente vincere. Bisogna cercare e trovare il bel gioco, perché è quello che si aspettano tutti. Il Milan, per come lo conosco io, ha un certo tipo di atteggiamento e vuole essere protagonista in tutte le partite"