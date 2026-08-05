Bucchioni avverte Milan: "Ok Ramos e Gila, ma ora serve costruire una squadra adatta al calcio di Amorim"
Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato del Milan: "Non sono ottimista, non c'è chiarezza. Cosa vuol fare il Milan? Che squadra vuole costruire? E le risposte non arrivano neanche dal campo. Alcuni giocatori che vuole Amorim erano sul mercato fino a qualche giorno fa. Goncalo Ramos e Gila sono state operazioni per l'immagine, per placare le proteste.
Ora serve costruire una squadra adatta al calcio di Amorim, dinamico, aggressivo. Ne vedo pochi così in rosa. Anche Leao dicendo di voler andare via ti rovina il mercato. E' un problema mica da poco. E non puoi ripartire mettendo sulle spalle di Modric tutta la squadra. Lo ha fatto Allegri lo scorso anno e nel finale abbiamo visto che ha faticato. Tanti, troppi dubbi".
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