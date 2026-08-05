Milan-Chelsea, i precedenti in amichevole

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Continua la tournée del Milan oltre oceano dopo il derby contro l’Inter. Sabato alle 14 i rossoneri di Amorim saranno di scena al Gelora Bung Karno Stadium di Giacarta (Indonesia) dove affronteranno gli inglesi del Chelsea.

Sono 10 i precedenti fra Milan e Chelsea, ma sorridono specialmente agli inglesi che hanno vinto 6 volte, contro le 3 dei rossoneri e 1 pareggio.

La prima sfida si giocò a San Siro il 19 febbraio 1997 e il Milan vinse per 2 a 0 grazie alla doppietta della meteora Dugarry.

Fra le due squadre spicca anche la sonora sconfitta dei rossoneri a Mosca nel 2008 in occasione della finale per il terzo posto della Russian Railway Cup, con gli inglesi che si imposero per 5 a 0. Una gara decisa dopo appena 18’ grazie alla doppietta di Anelka e alla rete di Lampard, ma soprattutto agli errori giganteschi del portiere del Milan Zeljko Kalac. Nella ripresa non ci fu la reazione del Milan, anzi ancora uno scatenato Anelka realizzò altri due goal, regalando un successo storico a Scolari, allenatore dei blues.

L’ultimo sorriso del Milan è datato 2012, quando nel Dubai Challenge giocato a Miami, i rossoneri vinsero di misura grazie al goal di Urby Emanuelson.

L’unico pareggio fra le due compagini in amichevole avvenne nel luglio del 2005 a New York: dopo il vantaggio londinese con Drogba, il Milan trovò il pari con Rui Costa nel finale (dopo una rete annullata per fuorigioco a Vieri).

La scorsa estate (a Londra il 10 agosto), le due squadre si affrontarono di nuovo e ci fu nuovamente una vittoria degli inglesi. Avvio horror del Milan che dopo otto minuti era già sotto di due reti (autorete di Coubis e Joao Pedro) e al 20’ rimase in dieci per l’espulsione del difensore Coubis. Il Milan di Allegri provò timidamente a reagire, ma una doppietta di Delap rese inutile l’unico sussulto dei rossoneri con Fofana per il 4 a 1 finale.

Valentino Cesarini