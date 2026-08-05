I numeri della prestazione di Alphadjo Cissé contro l'Inter
I numeri del giovane trequartista italiano Alphadjo Cissé nei 45 minuti in campo contro l'Inter nel derby australiano
Alphadjo Cissé ha giocato 45 minuti nel derby contro l'Inter, completando 15 passaggi su 16, con una precisione del 94%, Ottimo anche il dato nella metà campo avversaria: 11 su 12 riusciti. Il giovane rossonero ha inoltre totalizzato 23 tocchi, un tiro, otto conduzioni e due progressioni, percorrendo oltre 73 metri palla al piede.
Ha inoltre recuperato tre palloni, perdendo il possesso,invece, cinque volte. Restano da migliorare i duelli: nessuno dei tre contrasti a terra e dell'unico confronto aereo è stato vinto.
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