Regina Baresi: "In questi giorni hanno usato tutti tantissime parole bellissime per te, quindi grazie; alla nostra famiglia invece è sempre bastato il silenzio per esprimere l’Amore"

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Alla scomparsa di Franco Baresi, 66 anni, sono seguiti una marea di messaggi di affetto nei confronti del Capitano e della sua famiglia. Regina Baresi, nipote di Franco ed ex calciatrice, ci ha tenuto a ringraziare tutti per le belle parole e la vicinanza dimostrata.

"In questi giorni hanno usato tutti tantissime parole bellissime per te, quindi grazie; alla nostra famiglia invece è sempre bastato il silenzio per esprimere l’Amore. You’ll never walk alone".