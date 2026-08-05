Amorim: "Saelemaekers? Un grande professionista, è stato ben allenato da Allegri lo scorso anno"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a Sky Sport al termine di Milan-Inter 1-1.

Su cosa dovete migliorare di più?

"Tutto, soprattutto con la palla. Se abbiamo più possesso, soffriremo di meno. Ma è un qualcosa per cui ci vuole tempo, su cui dobbiamo lavorare: dobbiamo avere più possesso per soffrire di meno".

Come valuta la prestazione di Saelemaekers?

"Un grande professionista, sono stati ben allenati da Allegri lo scorso anno e lo posso vedere. Hanno giocato solo 30 minuti, però. Ad inizio secondo tempo la squadra è stata più stretta e volevamo pressare più alto".