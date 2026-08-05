Zola: "Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani"

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Gianfranco Zola, nominato da Malagò come coordinatore delle attività giovanili, ha ringraziato per l’incarico affidatogli:

“Ringrazio il presidente Malagò per avere pensato a me in questo ruolo. A dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro con la struttura interna, con i club e con la governance di cui faccio parte. Mi metto a disposizione del movimento azzurro con soddisfazione, slancio e senso del dovere, rivolto soprattutto allo sviluppo e alla crescita dei nuovi talenti italiani”.