Sarà la stagione di Jashari? Cugini: "Non so, sicuramente non puoi affidarti tutto l'anno a Modric"

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Il Milan si prepara al primo derby e vero test della stagione, domani alle 13.00 contro l'Inter a Perth. Il mercato però è tema fondamentale e sempre di grande attualità. Così, alla radio Tuttomercatoweb.com, il giornalista Mimmo Cugini ha commentato il momento dei rossoneri:

"Il mercato del Milan e il caso Leao? Al Milan manca un difensore centrale, ma uno forte, manca un esterno di fascia a destra, considerando che si può sperare nel miglioramento di Bartesaghi. Poi a centrocampo c'è il nodo Rabiot. Se da Napoli Allegri spinge per averlo, allora al Milan si apre un buco notevole. Può essere la stagione di Jashari? Non so. Non ci si può appoggiare per tutto il campionato a Modric. E poi si porta dietro da anni Leao, che ogni anno è un caso. Potenzialmente ha colpi eccezionali, ma l'ultima stagione è stata opaca, quasi triste, la peggiore al Milan. Ora c'è un tecnico portoghese, potrebbe essere più motivato. Ha un contratto molto oneroso, il Milan vorrebbe venderlo ma non regalarlo. E' una situazione da monitorare fino a fine mercato. Non penso che lo venderà a meno di 50 mln, non farà una minusvalenza".