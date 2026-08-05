Aperta la vendita per Milan-Venezia, la prima in casa della stagione

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Il Milan ha aperto la vendita dei biglietti della gara contro il Venezia, il primo impegno stagionale a San Siro

Dopo l'esordio stagionale in trasferta a Torino, il Milan abbraccerà San Siro per la prima volta in questo campionato nella sfida contro il Venezia, valida per la 2ª giornata della Serie A 2026/27 e in programma venerdì 28 agosto alle ore 20.45. Sarà il 34° confronto, con i precedenti che sorridono ai rossoneri: 22 vittorie contro i 4 successi dei lagunari e 7 pareggi a completare il bilancio.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Venezia sono disponibili online su booking.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan, al Flagship Store di via Dante e sui circuiti Vivaticket secondo la seguente modalità:

Fase Abbonati: da mercoledì 5 agosto ore 11.00 fino a venerdì 7 agosto ore 11.00, ogni abbonato alla stagione 26/27 potrà acquistare fino a 4 biglietti nei settori disponibili, con listino dedicato;

Fase Milan Club: da mercoledì 5 agosto ore 11.00 fino a venerdì 7 agosto ore 11.00, ogni affiliato Milan Club inserendo il proprio codice "Tessera Socio Milan Club" potrà acquistare fino a 4 biglietti, tutti intestati a titolari di "Tessera Socio Milan Club", con listino dedicato;

Vendita libera: da venerdì 7 agosto ore 15.00.

PREZZI E PROMO

Il prezzo per Milan-Venezia parte da 12€. Gli Under 16 e gli Over 60 potranno usufruire di speciali tariffe in diversi settori, con prezzi da 9€.

TIFOSI CON DISABILITÀ

Il biglietto per Milan-Venezia ha un costo di 25€, comprensivo del titolo d'accesso per il tifoso con disabilità e per il suo accompagnatore maggiorenne. Per accedere alla vendita, che sarà disponibile nelle prossime settimane, è necessario registrarsi o effettuare l'accesso al portale dedicato.

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