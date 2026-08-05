Futuro Leao, Compagnoni dubbioso: "Non è facile trovare un suo sostituto"

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La telenovela dell'estate in casa Milan si chiama futuro di Rafael Leao. Il portoghese sembra essere più vicino alla permanenza al Milan, questo per mancanza di offerte concrete da parte di altri club. Così, dopo settimane di polemiche Leao si appresta a ricominciare la preparazione estiva in rossonero e già domani potrebbe giocare diversi minuti nel primo vero test della stagione. Il derby a Perth contro l'Inter. Del rendimento e situazione di Leao a Sky Sport - Campo aperto ne ha parlato così Maurizio Compagnoni. Questo un estratto delle sue considerazioni:

"Lui ha sempre sorriso e la sensazione che abbiamo è che oggi che sorrida di più. C'è un allenatore portoghese, un sistema di gioco che può esaltare le sue qualità e poi grandi offerte per ora non ne sono arrivate. Secondo me prendere un sostituto di Leao non è così facile e scontato. Non credo siano poche le possibilità che Leao possa restare ancora al Milan".