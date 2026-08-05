VIDEO - Siparietto divertente tra Modric e Calhanoglu: Luka scherza sui capelli del turco
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Siparietto divertente tra Modric e Calhanoglu al termine del derby amichevole che si è giocato oggi in Australia
L'amichevole tra Milan e Inter, andata in scena questo pomeriggio a Perth, si è giocata in un clima disteso e di grande rispetto per la recente scomparsa di Franco Baresi. Le due squadre hanno osservato un minuto di silenzio prima del fischio d'inizio e hanno onorato la partita sia tecnicamente, che dal punto di vista del fair play. Zero proteste, nessuna sceneggiata, tanti abbracci e strette di mano.
Il clima è stato quello giusto: per l'agonismo esasperato si aspetterà ovviamente l'inizio della Serie A. A fine gara le telecamere di DAZN hanno catturato un siparietto simpatico, con Modric che abbraccia Calhanoglu e gli chiede del nuovo taglio di capelli: il turco risponde divertito ammettendo il trapianto.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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