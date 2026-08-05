Bartesaghi dopo il derby: "L'importante è provare a mettere in campo ciò che ci chiede il mister"
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Davide Bartesaghi ha commentato la prestazione del Milan nel derby di Perth contro l'Inter terminato con il risultato di 1-1
Davide Bartesaghi, difensore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Inter, match amichevole gicoato a Perth e terminato 1-1: "Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. L'importante è provare a mettere in campo ciò che ci chiede il mister: queste amichevoli servono per provare cose nuove. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso e si vede, ma siamo alle prime armi. Siamo più aggressivi, poi vediamo durante la stagione".
Su Leao: "Io a Rafa voglio bene, spero che rimanga qua. Per il suo bene spero che resti al Milan".
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