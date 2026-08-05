Chukwueze non convince contro l'Inter, la pagella: "Si perde completamente Dimarco. Errore pesante per uno che dovrebbe fare il quarto"

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La pagella di Samuel Chukwueze, che non ha convinto del tutto in occasione del derby di oggi a Perth contro l'Inter

Dopo Glasgow Ruben Amorim ha anche oggi deciso di schierare Samuel Chukweze come quarto di centrocampo, dando così continuità a un'idea tattica che va avanti sin dal primo giorno del raduno. Proprio come l'amichevole contro il Celtic, però, anche contro l'Inter il nigeriano ha offerto una prestazione in chiaroscuro. Di seguito la pagella di MilanNews.it a cura di Pietro Mazzara.

CHUKWUEZE, LA PAGELLA A CURA DI MILANNEWS.IT

Chukwueze 5

"Se nel primo tempo prova a mettere in porta Camarda, nel secondo ha una macchia grossa così sul gol che sblocca il derby. Si perde completamente Dimarco, che gli passa davanti e quando lui lo rivede nel suo campo visivo, è troppo tardi. Errore pesante per uno che dovrebbe fare il quarto di centrocampo. Va nettamente in calando e in difficoltà. Forse, davanti a un avversario più probante, sono emerse tutte le difficoltà di metterlo in quella posizione.".