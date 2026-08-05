Leao entra contro l'Inter, la sua pagella: "Crea fiammate interessanti"

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Nonostante le voci sul futuro, Leao è entrato e lo ha fatto anche discretamente bene contro l'Inter: la sua pagella

Uno dei volti più attesi oggi, specialmente per capire e valutare l'atteggiamento dal momento che è al centro di insistenti voci di calciomercato da due mesi, era sicuramente Rafael Leao. Il portoghese è entrato in campo per l'ultima mezz'ora finale di partita, quando Amorim ha mandato dentro praticamente tutti i reduci dal Mondiale. Buon piglio da parte del numero 10 che è apparso quantomeno sul pezzo. Di seguito la pagella di MilanNews.it a cura di Pietro Mazzara.

LEAO, LA PAGELLA A CURA DI MILANNEWS.IT

Nella pagella a cura di MilanNews.it, il numero 10 rossonero Rafael Leao è stato valutato con un 6: "Un attesa di capirne il futuro, il presente ci dice che anche in mezzo a tanti passaggi sbagliati, è sempre lui quello che sa creare delle fiammate interessanti. Altruista nel voler mettere in porta Nkunku dopo il dai e vai con Ramos, con Provedel che aveva scoperto il primo palo. Si muove sia sull’esterno sia dentro al campo, con risultati alterni"

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