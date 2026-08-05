Fascia da capitano e boato all'ingresso, poi il solito Modric in campo: subito tra i migliori

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La pagella di Luka Modric dopo Milan-Inter: si allena da due giorni ma è già uno dei migliori in campo

Luka Modric è tornato ad allenarsi praticamente da due giorni eppure alla sua prima apparizione stagionale, mezz'ora scarsa nell'amichevole contro l'Inter a Perth in Australia (risultato finale 1-1), il croato è uno dei migliori in campo. Entra in campo con la fascia al braccio, accolto dal boato dei tifosi presenti che non vedevano l'ora di vederlo sul prato. E poi in campo fa quello che sa fare meglio, come se non fosse mai andato in vacanza: detta i tempi, i ritmi e trova tracce di passaggio sconosciute ai più. Di seguito la pagella di MilanNews.it a cura di Pietro Mazzara.

MODRIC, 6.5: LA PAGELLA DI LUKA DOPO MILAN-INTER

Questa la pagella di Luka Modric dopo Milan-Inter, premiato con un 6.5: "Entra con la fascia di capitano al braccio ed è subito aura. Con lui in campo, il Milan gioca maggiormente a calcio e detta i ritmi della manovra. Chiude alla perfezione il dai e vai che Nkunku gli chiede in occasione dell’azione che poi porterà al rigore del pareggio"

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