MIL-INT (1-1): pareggio rossonero su rigore all'84', in gol Nkunku

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Il Milan ha trovato il gol dell'1-1 all'84' con un calcio di rigore procurato e trasformato da Christopher Nkunku

Il Milan trova il gol del pareggio all'84': calcio di rigore procurato da Christopher Nkunku e trasformato dallo stesso attccante francese che ha battuto Provedel con un destro potente che non ha lasciato scampo al portiere dell'Inter.

Questo il tabellino del match:

MILAN-INTER 1-1

Marcatori: Dimarco 53', Nkunku 84' (R)

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez (dal 71' Provedel); Pavard (dal 76' Bovio), Bisseck, Bastoni (dal 71' Augusto); Diouf (dal 71' Luis Enrique), Barella (dal 71' Calhanoglu), Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński (dal 71' Frattesi), Dimarco (dall'80' Maye); Esposito (dal 71' Bonny), Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Marello; Sučić, Topalović; Mosconi. All.: Chivu.

Arbitro: Keevers (AUS).

Ammoniti: Bisseck (I)