MIL-INT (0-0): doppio cambio all'intervallo per Amorim, dentro Estupinan e Nkunku

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Durante l'intervallo dl derby di Milano a Perth, ci sono stati due cambi sia nel Milan che nell'Inter. Tra i rossoneri dentro Estupinan e Nkunku

Dopo che il primo tempo tra Milan e Inter a Perth è terminato 0-0, ci sono stati alcuni cambi durante l'intervallo: nelle file rossonere, Ruben Amorim ha tolto dal campo Davide Bartesaghi e Alphadjo Cissé e ha inserito Pervis Estupinan e Christopher Nkunku. Doppia sotituzione anche nei nerazzurri, con Mkhitaryan e Lavelli che hanno preso il posto di Stankovic e Iddrissou.

Questo il tabellino del match:

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek, Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda. A disp.: Bouyer, Pittarella; De Winter, Diawara, Terracciano, Vladimirov; Comotto, Jashari, Modrić, Saelemaekers; Leão, Ramos. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński, Dimarco; Esposito, Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Provedel; Augusto, Bovio, Marello, Maye; Çalhanoğlu, Frattesi, Luis Henrique, Sučić, Topalović; Bonny, Mosconi. All.: Chivu.

Arbitro: Keevers (AUS).

Ammoniti: Bisseck (I)