MIL-INT (0-1): otto cambi per Amorim al 63'. Dentro anche Leao, Ramos e Modric con la fascia da capitano
Dopo poco più di un'ora di gioco, girandola di cambi nel Milan con Ruben Amorim che sostituisce diversi giocatori: fuori Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Chukwueze, Fofana, Loftus-Cheek e Camarda e dentro Terracciano, De Winter, Modric, Jashari, Leao, Saelemaekers, Ramos e Vladimirov. Il nuovo capitano è Luka Modric.
Questo il tabellino del match:
MILAN-INTER 0-1
Marcatori: Dimarco 53'
MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.
INTER (3-5-2): Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński, Dimarco; Esposito, Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Provedel; Augusto, Bovio, Marello, Maye; Çalhanoğlu, Frattesi, Luis Henrique, Sučić, Topalović; Bonny, Mosconi. All.: Chivu.
Arbitro: Keevers (AUS).
Ammoniti: Bisseck (I)
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