MIL-INT (0-1): otto cambi per Amorim al 63'. Dentro anche Leao, Ramos e Modric con la fascia da capitano

MIL-INT (0-1): otto cambi per Amorim al 63'. Dentro anche Leao, Ramos e Modric con la fascia da capitanoMilanNews.it
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Oggi alle 14:40News
di Enrico Ferrazzi
Dopo poco più di un'ora di gioco, girandola di cambi nel Milan con Ruben Amorim che sostituisce otto giocatori. Modric nuovo capitano

Dopo poco più di un'ora di gioco, girandola di cambi nel Milan con Ruben Amorim che sostituisce diversi giocatori: fuori Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Chukwueze, Fofana, Loftus-Cheek e Camarda e dentro Terracciano, De Winter, Modric, Jashari, Leao, Saelemaekers, Ramos e Vladimirov. Il nuovo capitano è Luka Modric

Questo il tabellino del match: 

MILAN-INTER 0-1

Marcatori: Dimarco 53'

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim. 

INTER (3-5-2): Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński, Dimarco; Esposito, Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Provedel; Augusto, Bovio, Marello, Maye; Çalhanoğlu, Frattesi, Luis Henrique, Sučić, Topalović; Bonny, Mosconi. All.: Chivu. 

Arbitro: Keevers (AUS).

Ammoniti: Bisseck (I)