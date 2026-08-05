MIL-INT (0-1): otto cambi per Amorim al 63'. Dentro anche Leao, Ramos e Modric con la fascia da capitano

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Dopo poco più di un'ora di gioco, girandola di cambi nel Milan con Ruben Amorim che sostituisce otto giocatori. Modric nuovo capitano

Dopo poco più di un'ora di gioco, girandola di cambi nel Milan con Ruben Amorim che sostituisce diversi giocatori: fuori Tomori, Gabbia, Pavlovic, Musah, Chukwueze, Fofana, Loftus-Cheek e Camarda e dentro Terracciano, De Winter, Modric, Jashari, Leao, Saelemaekers, Ramos e Vladimirov. Il nuovo capitano è Luka Modric.

Questo il tabellino del match:

MILAN-INTER 0-1

Marcatori: Dimarco 53'

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński, Dimarco; Esposito, Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Provedel; Augusto, Bovio, Marello, Maye; Çalhanoğlu, Frattesi, Luis Henrique, Sučić, Topalović; Bonny, Mosconi. All.: Chivu.

Arbitro: Keevers (AUS).

Ammoniti: Bisseck (I)