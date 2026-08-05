MIL-INT (0-1): Dimarco porta avanti i nerazzurri al 53'

MIL-INT (0-1): Dimarco porta avanti i nerazzurri al 53'MilanNews.it
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Oggi alle 14:27News
di Enrico Ferrazzi
L'Inter ha trovato il gol del vantaggio pochi minuti dopo l'inizio del secondo tempo con Dimarco su assist di Barella

Inter in vantaggio al 53': il Milan perde palla in fase di impostazione, il pallone arriva in area sulla destra a Barella che trova poi Dimarco che deve solo mettere dentro a due passi da Torriani. 

Questo il tabellino del match: 

MILAN-INTER 0-1

Marcatori: Dimarco 53'

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori, Gabbia, Pavlović; Chukwueze, Fofana, Musah, Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek, Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda. A disp.: Bouyer, Pittarella; De Winter, Diawara, Terracciano, Vladimirov; Comotto, Jashari, Modrić, Saelemaekers; Leão, Ramos. All.: Amorim. 

INTER (3-5-2): Martínez; Pavard, Bisseck, Bastoni; Diouf, Barella, Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński, Dimarco; Esposito, Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Provedel; Augusto, Bovio, Marello, Maye; Çalhanoğlu, Frattesi, Luis Henrique, Sučić, Topalović; Bonny, Mosconi. All.: Chivu. 

Arbitro: Keevers (AUS).

Ammoniti: Bisseck (I)