Bartesaghi a Sky: "Abbiamo cambiato rispetto all'anno scorso e si vede. Leao? Spero resti al Milan"

vedi letture

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Inter, match amichevole gicoato a Perth e terminato 1-1.

Davide Bartesaghi, difensore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Inter, match amichevole gicoato a Perth e terminato 1-1: "Abbiamo fatto, secondo me, una buona partita. L'importante è provare a mettere in campo ciò che ci chiede il mister: queste amichevoli servono per provare cose nuove. Abbiamo cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso e si vede, ma siamo alle prime armi. Siamo più aggressivi, poi vediamo durante la stagione".

Hai ritrovato Leao davanti a te in fascia... Te lo saresti aspettato?

"Io a Rafa voglio bene, spero che rimanga qua. Per il suo bene spero che resti al Milan".

TABELLINO MILAN-INTER 1-1

Marcatori: Dimarco 53', Nkunku 84' (R)

MILAN (3-4-2-1): Torriani; Tomori (dal 63' Terracciano), Gabbia (dal 63' De Winter), Pavlović (dal 63' Vladimirov); Chukwueze (dal 63' Saelemaekers), Fofana (dal 63' Modric), Musah (dal 63' Jashari), Bartesaghi (dal 46' Estupinan); Loftus-Cheek (dal 63' Leao), Cissè (dal 46' Nkunku); Camarda (dal 63' Ramos). A disp.: Bouyer, Pittarella; Diawara, Comotto. All.: Amorim.

INTER (3-5-2): Martínez (dal 71' Provedel); Pavard (dal 76' Bovio), Bisseck (dal 95' Mosconi), Bastoni (dal 71' Augusto); Diouf (dal 71' Luis Enrique), Barella (dal 71' Calhanoglu), Stanković (dal 46' Mkhitaryan), Zieliński (dal 71' Frattesi), Dimarco (dall'80' Maye); Esposito (dal 71' Bonny), Iddrissou (dal 46' Lavelli). A disp.: Di Gennaro, Farronato, Marello; Sučić, Topalović. All.: Chivu.

Arbitro: Keevers (AUS).