Amorim tutto sommato soddisfatto: "Buona partita anche dal punto di vista fisico"

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Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Inter, match amichevole gicoato a Perth e terminato 1-1.

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Inter, match amichevole gicoato a Perth e terminato 1-1: "È importante non aver perso, ma la cosa più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato mollto bene, pressando molto bene, ma l'Inter ha tanta esperienza, hanno capito subito cosa stavamo facendo e li abbiamo sofferti a fine primo tempo e ad inizio secondo tempo. Poi siamo migliorati: bene gli ultimi venti minuti di partita. È stato un buon test, ma abbiamo bisogo di più partite per provare tutti i giocatori".

Che cosa hai visto oggi di positivo?

"Stiamo cercando di condurre molto da dietro, ma senza prendere gli stessi rischi che abbiamo preso contro il Glasgow. È stata una buona partita anche dal punto di vista fisico".

Come valuta la prova di Leao?

"Penso le stesse cose che ho detto in conferenza: se sei un gicoatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda".