Nkunku si unisce ai marcatori dell'estate rossonera: la classifica
Il Milan ha pareggiato anche la sua seconda partita in questo precampionato: contro l'Inter a Perth finisce 1-1. A inizio ripresa rossoneri in svantaggio, capaci di pareggiare a cinque minuti dal 90° minuto grazie al rigore conquistato e realizzato da Christopher Nkunku che segna così la prima rete del suo pre-campionato, unendosi agli altri sette giocatori milanisti che hanno segnato nelle prime tre gare giocate fin qui. Si considera anche la sgambata contro Milan Futuro, finita 7-0 complessivamente.
MILAN, I MARCATORI DELL'ESTATE: LA CLASSIFICA
Di seguito si riporta la classifica marcatori dell'estate del Milan dopo tre test disputati, non solo quelli con Celtic e Inter ma anche la sgambata a Milanello contro Milan Futuro. La graduatoria
3 GOL - Francesco Camarda
1 GOL - Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan