Nkunku si unisce ai marcatori dell'estate rossonera: la classifica

Nkunku si unisce ai marcatori dell'estate rossonera: la classificaMilanNews.it
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Oggi alle 15:40News
di Francesco Finulli
Con il gol nel Derby contro l'Inter, Christopher Nkunku si unisce ai marcatori dell'estate rossonera

Il Milan ha pareggiato anche la sua seconda partita in questo precampionato: contro l'Inter a Perth finisce 1-1. A inizio ripresa rossoneri in svantaggio, capaci di pareggiare a cinque minuti dal 90° minuto grazie al rigore conquistato e realizzato da Christopher Nkunku che segna così la prima rete del suo pre-campionato, unendosi agli altri sette giocatori milanisti che hanno segnato nelle prime tre gare giocate fin qui. Si considera anche la sgambata contro Milan Futuro, finita 7-0 complessivamente.

MILAN, I MARCATORI DELL'ESTATE: LA CLASSIFICA

Di seguito si riporta la classifica marcatori dell'estate del Milan dopo tre test disputati, non solo quelli con Celtic e Inter ma anche la sgambata a Milanello contro Milan Futuro. La graduatoria

3 GOL - Francesco Camarda
1 GOL - Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku