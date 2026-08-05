Nkunku si unisce ai marcatori dell'estate rossonera: la classifica

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Con il gol nel Derby contro l'Inter, Christopher Nkunku si unisce ai marcatori dell'estate rossonera

Il Milan ha pareggiato anche la sua seconda partita in questo precampionato: contro l'Inter a Perth finisce 1-1. A inizio ripresa rossoneri in svantaggio, capaci di pareggiare a cinque minuti dal 90° minuto grazie al rigore conquistato e realizzato da Christopher Nkunku che segna così la prima rete del suo pre-campionato, unendosi agli altri sette giocatori milanisti che hanno segnato nelle prime tre gare giocate fin qui. Si considera anche la sgambata contro Milan Futuro, finita 7-0 complessivamente.

MILAN, I MARCATORI DELL'ESTATE: LA CLASSIFICA

Di seguito si riporta la classifica marcatori dell'estate del Milan dopo tre test disputati, non solo quelli con Celtic e Inter ma anche la sgambata a Milanello contro Milan Futuro. La graduatoria

3 GOL - Francesco Camarda

1 GOL - Kostic, Ossola, Chukwueze, Pavlovic, Loftus-Cheek, Fofana, Nkunku