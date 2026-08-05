Milan-Inter 1-1, Modric: "Felice di aver giocato qualche minuto, mi sono sentito bene"

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Dopo aver giocato circa mezz'ora nel derby contro l'Inter a Perth, Luka Modric ha raccontato le sue sensazioni

Luka Modric ha ripreso da pochi giorni gli allenamenti con il Milan, ma Ruben Amorim ha voluto comunque fargli giocare uno spezzone dell'amichevole contro l'Inter a Perth. Nel post-partita, il centrocampista croato, entrato in campo al 63', ha rilasciato queste parole riportate da Perth Now: "È stato bello poter giocare qualche minuto. Mi sono sentito bene, penso sia stata una bella partita e spero che anche i tifosi si siano divertiti. In campo abbiamo fatto molte cose positive e speriamo di poter migliorare ulteriormente".

Modric ha poi commentato anche come stanno andando questi giorni in Australia: "È fantastico essere qui, è la seconda volta in Australia, la prima a Perth. Finora le cose stanno andando bene: ci sono molte idee nuove e dobbiamo adattarci gradualmente, sperando di migliorare ulteriormente".