Sorrisi, abbracci e chiacchiere tra Leao, Saelemaekers e Calhanoglu prima del derby amichevole

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Sorrisi, abbracci e chiacchiere spensierate per Leao, Calhanoglu e Saelemaekers prima del derby amichevole di oggi

Il derby, che sia un amichevole o una partita di campionato, è pur sempre un derby. Entrambe le squadre hanno dato il massimo per riuscire a portare a casa il risultato, ma alla fine il campo ha dato il suo responso: parità.

In ogni caso, comunque, il derby è anche un modo per incontrare amici che giocano sull'altra sponda del Naviglio oppure ex compagni, come nel caso di Calhanoglu. I colleghi di Sky Sport hanno infatti ripreso una scena che ritraeva il turco scambiarsi sorrisi, abbracci ed anche due chiacchiere con Alexis Saelemaekers e Rafael Leao, con i quali ha condiviso lo spogliatoio al Milan per ben due stagioni.