Reijnders al Nottingham Forest? Un affare che farebbe felice anche il Milan: spunta una percentuale sulla rivendita

Reijnders al Nottingham Forest? Un affare che farebbe felice anche il Milan: spunta una percentuale sulla rivenditaMilanNews.it
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Oggi alle 18:30News
di Niccolò Crespi

Il futuro di Tijjani Reijnders potrebbe essere, a sorpresa lontano da Manchester. Sì, perchè secondo quanto riportato dal Daily Mail, il Nottingham Forest sarebbe pronto a formulare una proposta da 55 milioni di sterline, circa 64 milioni di euro, per convincere il City a cedere Reijnders a un solo anno dal suo arrivo. L'interesse degli inglesi è stato inoltre confermato anche da Fabrizio Romano.

LA PERCENTUALE SUL MILAN

In tutto questo il Milan osserva con molto interesse e tifa per la cessione. I rossoneri sono già certi dei 57,7 milioni di parte fissa, pagabili in 5 anni, ma sono in attesa di capire quanti milioni dei 14 di bonus potrebbero maturare: con l'addio sarebbero sicuri di incassarli tutti.