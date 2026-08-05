I dubbi di Bucchioni: "Cosa vuol fare il Milan? Che squadra vuole costruire? Non c'è chiarezza"

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Il giornalista Enzo Bucchioni ha manifestato tutti i suoi dubbi sul Milan che secondo lui deve fare ancora molto sul mercato

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni della radio di Tuttomercatoweb.com, ha parlato così del mercato del Milan: "Non sono ottimista, non c'è chiarezza. Cosa vuol fare il Milan? Che squadra vuole costruire? E le risposte non arrivano neanche dal campo. Alcuni giocatori che vuole Amorim erano sul mercato fino a qualche giorno fa. Goncalo Ramos e Gila sono state operazioni per l'immagine, per placare le proteste.

Ora serve costruire una squadra adatta al calcio di Amorim, dinamico, aggressivo. Ne vedo pochi così in rosa. Anche Leao dicendo di voler andare via ti rovina il mercato. E' un problema mica da poco. E non puoi ripartire mettendo sulle spalle di Modric tutta la squadra. Lo ha fatto Allegri lo scorso anno e nel finale abbiamo visto che ha faticato. Tanti, troppi dubbi".