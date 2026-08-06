Milan-Inter, Torriani è da 6.5: "Bravo a dire di no su Lavelli, si ripete su Calhanoglu con un gran volo alla sua destra"
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Bella risposta di Torriani nell'amichevole australiana contro l'Inter. Il classe 2005 è partito titolare anche oggi dopo aver giocato dall'inizio la sfida contro il Celtic della scorsa settimana. Se a Glasgow era sembrato un po' impacciato con la palla tra i piedi, oggi si è dimostrato molto più a suo agio in fase di impostazione. Tra i pali ha poi fatto la differenza, soprattutto con la la grande parata in tuffo nel finale a neutralizzare una gran conclusione da fuori di Hakan Calhanoglu.
TORRIANI, LA PAGELLA DI MN PER MILAN-INTER
Torriani 6.5
Bravo nel dire di no a Lavelli al 66’, con una bella parata in tuffo sulla sinistra, evitando il gol dello 0-2. Si ripete su Calhanoglu con un gran volo alla sua destra.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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