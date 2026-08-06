Amorim: "Leao? Lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri"

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Ruben Amorim parla di Rafa Leao al termine di Milan-Inter 1-1

Ruben Amorim, allenatore del Milan, si è così espresso a SkySport al termine di Milan-Inter, match amichevole gicoato a Perth e terminato 1-1: "È importante non aver perso, ma la cosa più importante è migliorare come squadra. Abbiamo iniziato molto bene, pressando molto bene, ma l'Inter ha tanta esperienza, hanno capito subito cosa stavamo facendo e li abbiamo sofferti a fine primo tempo e ad inizio secondo tempo. Poi siamo migliorati: bene gli ultimi venti minuti di partita. È stato un buon test, ma abbiamo bisogno di più partite per provare tutti i giocatori".

Come valuta la prova di Leao?

"Penso le stesse cose che ho detto in conferenza: se sei un giocatore del Milan, sei fortunato e devi divertirti. Si sta divertendo, ma è un giocatore della squadra. Oggi ha aiutato la squadra e questo è importante: il focus è sulla squadra. Ma lo valuto come Nkunku, Camarda e gli altri. Camarda ha corso tantissimo oggi. Sto vedendo giocatori che stanno migliorando”