Gonçalo Ramos, prove di dialogo con l'attacco

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I pochi minuti giocati da Gonçalo Ramos hanno messo in mostra alcune delle sue qualità nel gioco nello stretto e nei passaggi

I pochi minuti di Gonçalo Ramos contro l'Inter hanno fatto intravedere un giocatore di un certo tipo, nonostante la condizione fisica non sia ovviamente delle migliori. Il portoghese ha comunque dimostrato di essere un calciatore che ama dialogare con i compagni dalla trequarti in su. Il portoghese è venuto sia incontro, smistando di prima ai lati, e sia si è fatto trovare staccato dalla linea difensiva avversaria, dando la possibilità ai compagni di provare 1-2 pericolosi com'è successo con Leao, poi mandato in porta proprio da Ramos.

La fase offensiva del Milan di Amorim funzionerà se verranno soddisfatte queste due condizioni: la punta non dovrà mai essere lasciata sola e isolata; i calciatori offensivi dovranno essere molto intelligenti nell'occupare, a turno, posizioni ibride che permettono un controllo verso la porta per poter poi puntare o passare in verticale. Gonçalo Ramos si è mostrato completamente a suo agio in questo tipo di situazioni, dando un assaggio di quella che potrà essere la sua pericolosità quando la squadra sarà al completo.