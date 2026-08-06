Palermo, Inzaghi: "Siamo stati accolti da tantissime persone. All’inizio pensavo fossero venuti per il Milan e invece erano lì per noi"
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Inzaghi, allenatore del Palermo, si è detto emozionato per l'accoglienza ricevuta dai tifosi in Australia: Pippo pensava che il bagno di folla fosse per il Milan
Pippo Inzaghi, allenatore del Palermo, si è stupito del riscontro avuto dai tifosi per la tournée dei rosanero in Australia. Inzaghi pensava che il bagno di folla che li ha accolti fosse per il Milan di Amorim:
"Per me è la prima volta in Australia ed è molto emozionante, in un posto così lontano siamo stati accolti da tantissime persone. All’inizio pensavo fossero venuti per il Milan e invece erano lì per noi. È stata una grande soddisfazione. Essere qui insieme a Milan e Juventus fa capire l’importanza del Palermo. Siamo in compagnia delle più grandi squadre italiane e abbiamo il dovere di riportare questo club e questa maglia dove meritano. Faremo di tutto per riuscirci”.
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Giornalista di MilanNews.it, dove segue l’attualità rossonera con notizie, approfondimenti e aggiornamenti dedicati al Milan e al calciomercato. Appassionato di Liste UEFA e di half-spaces.
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