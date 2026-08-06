L'agente di Jashari non ha dubbi: "Ha le qualità per giocare nel centrocampo a due di Amorim"

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L'agente di Ardon Jashari è convinto che lo svizzero non avrà problemi a giocare nel centrocampo a due che vuole utilizzare Amorim

Intervistato da Sky, Francesco Romano, agente tra gli altri di Ardon Jashari, ha rilasciato queste parole sul centrocampista del Milan che ha grande voglia di rivalsa dopo una prima stagione in rossonero con parecchie difficoltà: "Nella scorsa stagione è stato sfortunato perché è arrivato ad agosto, non prima del ritiro, poi ha avuto un infortunio che gli ha fatto saltare due mesi. Adesso è arrivato da poco dopo il Mondiale, è li (in Australia, ndr) da 2 giorni...

Come si troverà nel nuovo sistema di gioco di Amorim? Al Club Brugge ha giocato in un centrocampo a due, ha le qualità per giocare in questo tipo di Milan e pure con altri moduli, non penso abbia problemi. Un suo possibile addio nelle prossime settimane? Non ho parlato di mercato".