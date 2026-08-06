Amorim ammette: "Si vede che la squadra è stata ben allenata da Allegri lo scorso anno"

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Dopo l'1-1 nel derby di Perth contro l'Inter, Ruben Amorim ha affermato che si vede che l'anno scorso è stata allenata bene da Max Allegri

Dopo l'1-1 nel derby contro l'Inter che si è giocato ieri a Perth, Ruben Amorim, parlando dei suoi giocatori, ha speso belle parole a Sky su Massimiliano Allegri, ex tecnico milanista nella scorsa stagione: "Come valuto la prestazione di Saelemaekers? Un grande professionista, sono stati ben allenati da Allegri lo scorso anno e lo posso vedere. Hanno giocato solo 30 minuti, però. Ad inizio secondo tempo la squadra è stata più stretta e volevamo pressare più alto".

Il tecnico milanista ha poi ricordato Franco Baresi, ex Capitano del Milan scomparso nei giorni scorsi che è stato omaggiato prima del derby: "Non mi sarei aspettato uno scenario diverso. Ho visto tutte le immagini ieri. È stato un giocatore speciale e una persona speciale. Ci mancherà molto. Ma l'unica maniera per ricordarlo come merita è fare le cose bene e riportare il nostro club dove merita".